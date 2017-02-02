Открытие: антибиотики способствуют размножению бактерий

Многократное лечение антибиотиками не только делает бактерии устойчивыми к лекарствам, но и помогает им размножаться быстрее, чем раньше. Это выяснили сотрудники Университета Эксетера. Ученые провели исследование на бактерии E.coli, которая может вызывать у людей сильную боль в животе, диарею и почечную недостаточность.В ходе исследования бактерия подвергалась восьми курсам лечения антибиотиками. Специалисты заметили, что с каждым разом устойчивость E.coli к препаратам повышалась. Кроме того, ученые обнаружили, что мутировавшие бактерии начинали размножаться быстрее, чем до лечения. В итоге их становилось в три раза больше.Такие изменения произошли только у тех бактерий, на которых воздействовали антибиотики. Новые способности сохранялись даже после того, как лекарства отменили. Исследователи подчеркивают: врачи должны стараться сразу подбирать правильные антибиотики для своих пациентов.