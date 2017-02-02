Ученые нашли области мозга, связанные с суицидальным риском при биполярном расстройстве

Около 50% людей, страдающих от биполярного расстройства, пытаются совершить самоубийство. Суицид является причиной смерти каждого пятого человека с этим психическим расстройством. Специалисты из Йельского университета полагают: вероятно, дело в особенностях мозга.В исследовании приняли участие добровольцы подросткового и юношеского возраста с биполярным расстройством. Исследователи просканировали мозг участников. Ученые обнаружили, что у людей, совершивших попытку самоубийства, была снижена активность в областях мозга, регулирующих эмоции и контролирующих импульсы, а также соединяющем данные части мозга белом веществе. Кроме того, объем этих областей мозга у них оказался меньше.По словам специалистов, полученные данные свидетельствуют о том, что лобная кора у таких людей не справляется с регуляцией вышеупомянутой системы. Поэтому они испытывают более сильные эмоциональные переживания, не видят альтернативные решения проблем и не могут противостоять суицидальным импульсам.