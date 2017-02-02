Открытие: нехватка сахара и развитие слабоумия находятся в тесной связи

Сахар нужен мозгу для нормальной работы. В условиях нехватки сахара развивается болезнь Альцгеймера и различные когнитивные нарушения, говорят ученые. Еще до появления первых признаков снижения когнитивных способностей уровень сахара в мозге начинает падать. Чтобы восполнить нехватку сахара, в мозге начинает скапливаться фосфорилированный тау-белокА известно, что тау-белок формирует клубки, блокирующие прохождение питательных веществ через нервные клетки. Итог - смерть нейронов и деменция. Было установлено: скопление фосфорилированного тау-белка происходит с активацией сигнального пути P38 киназа. Для исследования описанных процессов специалисты вывели мышей, генетически предрасположенных к проблемам с памятью и с патологиями тау-белка.Когда животным было 4-5 месяцев, некоторым из них ввели 2-дезоксиглюкозу - соединение, не дающее сахару проникать в клетку и превращаться в чистую энергию. Соединение вводили на протяжении нескольких месяцев, а в самом конце животных проверили на качество памяти и способность к обучению.Оказалось, мыши, испытывавшие нехватку сахара, хуже справлялись с тестами по сравнению с мышами, не получавшими инъекций соединения. Более того, у первой группы животных синапсы работали аномально, то есть их нейроны не могли должны образом обмениваться информацией. К тому же, у первой группы был повышен уровень тау-белка и отмечалось большое количество мертвых клеток.