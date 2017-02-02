Генетики выяснили, какие факторы сказываются на развитии гипертонии

Ученые Королевского колледжа Лондона проверили 9,8 миллиона генетических вариантов у 420000 человек. И эксперты обнаружили 107 новых генов, связанных с повышенным кровяным давлением. Из этих 107 генов многие экспрессировались в больших объемах в сосудах и сердечно-сосудистой ткани.По мнению специалистов, данные гены могут быть новой лекарственной мишенью в рамках лечения гипертонии. Также ученые разработали систему генетической оценки риска, предсказывающую вероятность инсульта и ишемической болезни сердца. Чем выше балл по системе оценки риска, тем больше вероятность иметь повышенное давление к 50 годам.Люди, получающие самые высокие оценки, имеют давление, повышенное на 10 миллиметров, по сравнению с людьми, получающими самые низкие оценки. Притом, каждые 10 миллиметров выше нормы увеличивают вероятность болезни сердца и инсульта примерно на 50%.Специалисты уверены: сделанное ими открытие позволит проводить генетическое тестирование в детстве. Изменить генетическую предрасположенность нельзя. Но зная о своих особенностях, возможно скорректировать образ жизни, значительно снизив риск проблем со здоровьем.