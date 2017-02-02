Ранние признаки того, что ваша печень не справляется с работой

Основная функция печени — преобразование токсинов в безопасные отходы, которые организм может вывести.У печени более чем 400 функций. Например, переваривание жиров с ее «приятелем», желчным пузырем, хранение необходимых витаминов и минералов, таких как железо, обработка питательных веществ, которые всасывались в кишечнике, разрушение наркотиков и спиртов. Даже этих несколько функций достаточно, чтобы убедится в важности роли печени в вашей жизни.Мы не хотели бы обременять нашу печень, но если не обеспечивать организм нужными питательными веществами, наш трудолюбивый друг становится вялым и не справляется с токсическими нагрузками.Как печень справляется с токсичными веществами?У печени есть две фазы детоксикации ядовитых веществ:Фаза №1 включает в себя использование ферментов, которые превращают жирорастворимые токсины в менее вредные вещества.Фаза №2 детоксикации — соединение уже разбитых токсинов с другими молекулами, которые увеличивают их растворимость в воде. После этого, токсины могут быть безопасно удалены из организма через средства ликвидации.Почему необходимо поддерживать печень?Даже тем, кто следует здоровому образу жизни, который вращается вокруг органики, чистой воды, регулярных физических упражнений необходимо поддерживать печень.Мы, так или иначе, подвергаемся воздействию токсинов из окружающей среды (воздух, почва, вода, автомобили, заводы, пластмасса). Эти факторы влияют на нас, а мы не можем контролировать их!Вялая ли ваша печень?Когда печень становится вялой, токсины, уже не в состоянии покинуть тело иони начинают накапливаться в жировой ткани (так как они являются жирорастворимыми). Они будут «висеть» там, пока функция печени не улучшится, и они не устранятся.Возможно, поэтому вы не сбрасываете лишний вес, даже со здоровой диетой и физическими упражнениями.Существует множество симптомов, сигнализирующих о напряженной печени. Независимо от степени ваших симптомов, следуйте нашим рекомендациям, и вы сможете улучшить функцию своей печени и качество жизни.Ели у вас наблюдаются эти симптомы, мы расскажем о способах улучшения функции печени и призываем вас практиковать их в повседневной жизни.Хроническая усталость.Отрицательные эмоции.Затуманенность мозга / вялость.Тупые головные боли, которые снимаются после отдыха или головные боли / мигрень за глазами.Хронические боли суставов или мышц.Чрезмерное потоотделение.Проблемы с перевариванием жиров.Удаленный желчный пузырь.Аллергии.Акне.Газы, вздутие живота, боли в животе, запор, диарея.Гормональный дисбаланс.Тревога и депрессия.Чувствительность к химии.Постоянный запах изо рта.Необъяснимое увеличение веса.Советы по питанию.Ваше здоровье начинается на кухне, и нужно создать здоровое тело через целебное питание и привычки. Вам не нужно сидеть на диете, ограничивать или исключать продукты полностью — ключ в балансе.Начните с сокращения или откажитесь от употребления обработанных пищевых продуктов и мошеннических «здоровых» продуктов (так называемых «без-глютеновых» продуктов с высоким уровнем сахара / крахмалопродуктов).Сделайте свои любимые блюда с нуля из высококачественных ингредиентов в домашних условиях, вместо магазинных.Здоровое питание – это несложно. Эти 12 шагов, помогут вашей печени.Покупайте органические продукты, избегайте ГМО.Потребляйте сбалансированную пищу, такую как: высококачественные животные и растительные белки, проросшие зерна, ферментированные продукты, целебные жиры, сырые орехи и семена.Устраните воспаляющие масла: рапс, кукуруза, соевые бобы, растительное масло, хлопковое, сафлоровое, подсолнечное масло.Пейте достаточное количество чистой воды. Употребляйте лучшую доступную воду, будь то обратный осмос (реминерализированная) или родниковая вода.Ешьте больше здоровых, полезных жиров: кокосовое масло, красное пальмовое масло, топленое масло, авокадо, конопляное масло.Употребляйте волокна в достаточном количестве: дневной минимум – 35 грамм. Они находятся в цельных источниках пищи, таких как семена чиа, артишоки, золотые семена льна, авокадо, брокколи и брюссельская капуста.Устраните рафинированный сахар: коричневый, белый сахар, тростниковый сахар, тростниковый сок, кристаллы сока сахарного тростника, сахарную свеклу.Ограничьте потребление фруктозы к 20г — 25г в день: агава, глюкозно-фруктозный (с высоким содержанием фруктозы) кукурузный сироп, высоко гликемические фрукты.Потребляйте больше листовых зеленых овощей, они содержат магний, фолиевую кислоту, витамин С и витамины группы В.Включите в рацион источники аминокислот на животной и растительной основе: костный бульон, коллаген, домашняя курица и яйца, сырой шпинат, петрушка, капуста, свекла.Сфокусируйтесь на источниках серы: домашние яйца, брокколи, брюссельская капуста, чеснок, лук, спаржа, капуста.Ограничьте или исключите алкоголь, если вы испытываете эти симптомы, и в целом. Найдите здоровую замену для этой (токсической) привычки.3 суперсредства для вашей печени.Артишок.Это растение из семейства расторопши. Цветы артишока необычайно красивые. Полезные свойства артишока — защита и поддержка функции печени и увеличение производства желчи. Высокое содержание клетчатки также способствует вымыванию желчи и снижения уровня холестерина ЛПНП. Даже при кулинарной обработке, у артишока больше антиоксидантного потенциала, чем у сырого чеснока, спаржи и брокколи.Отварите артишок и смешайте его с гхи или кокосовым маслом, сырым чесноком и гималайской солью чтобы поддержать печень. Обязательно включите его в свой рацион!Куркума.Эффективность противовоспалительных свойств этого растения многократно доказана учеными. Активный ингредиент — куркумин имеет ряд преимуществ. Он оказывает помощь ферментам, которые отвечают за выведение пищевых канцерогенов!Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, куркумин усиливает защиту печени от повреждений и даже регенерирует пораженные клетки печени. Для максимального всасывания смешивайте куркуму с источником здоровых жиров и черным перцем.Молочный чертополох (Расторопша).Эта трава считается самым лучшим средством для поддержания здоровья печени. Расторопша получила так много внимания в мире здоровой пищи, что ми поставили ее на третье место, чтобы дать шанс другим супер средствам.Силимарин — активный компонент молочного чертополоха, обладает анти-фиброзными, противовирусными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами (это объясняет его популярность). Расторопша защищает клетки печени от повреждений, которые могут быть вызваны вирусами, токсинами, алкоголем и лекарствами. Принимайте добавку расторопши высокого качества, без ГМО, ненужных связующих и наполнителей. Вы также можете найти кисломолочный чертополох в жидкой форме, который можно добавить ??в натуральный овощной сок.Ваша печень работает для вас, а вы можете сделать эти несложные вещи, чтобы поддержать ее функцию. Проследите за тем, как вы чувствуете себя в течение дня. Помните, что симптомами ваше тело говорит вам, что что-то не так и необходимо принимать меры.