Иммунотерапия – потенциальное средство от болезни Альцгеймера
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Невозможность вспомнить обычные слова или недавние события, трудности с запоминанием новой информации, несогласованность жестов, проблемы с речью, неспособность извлечь из памяти воспоминания, которые постепенно исчезают, и, наконец, слабоумие – примерно в такой последовательности развивается болезнь Альцгеймера, которая поражает более 15% людей в возрасте старше 75 лет. Болезнь Альцгеймера является реальной проблемой общественного здравоохранения, и в настоящее время активно ведутся поиски лекарств от этой формы слабоумия, в частности, предпринимаются попытки замедлить прогрессирование заболевания и уменьшить его симптомы. Французские ученые из Inserm и CEA предлагают новую молекулу, которая поможет замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера: интерлейкин-2 (IL-2).
Иммунная и нервная системы постоянно взаимодействуют, иммунные клетки циркулируют между нейронами и другими клетками головного мозга, где они, в частности, играют роль или защитников против чужеродных агентов или модуляторов воспаления. При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, гибель нейронов вызывает воспаление, что только усугубляет изначальную проблему, создавая порочный круг болезни.
В головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера вокруг нейронов постепенно появляется множество амилоидных бляшек: они способствуют их гибели. Они также воздействуют на ряд других различных клеток, таких как астроциты и глиальные клетки. Последние высвобождают особые молекулы, которые могут растворять бляшки, а также цитокины, например, IL-2. Последние модулируют иммунный ответ в головном мозге, в том числе активность регуляторных Т-клеток. Кроме того, было показано, что IL-2 помогает уменьшить воспаление.
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