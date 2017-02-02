Иммунотерапия – потенциальное средство от болезни Альцгеймера

Иммунотерапия – метод лечения, основанный на модуляции процессов иммунной системы, защищающей организм от многих напастей, - сегодня становится потенциальным способом замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.Невозможность вспомнить обычные слова или недавние события, трудности с запоминанием новой информации, несогласованность жестов, проблемы с речью, неспособность извлечь из памяти воспоминания, которые постепенно исчезают, и, наконец, слабоумие – примерно в такой последовательности развивается болезнь Альцгеймера, которая поражает более 15% людей в возрасте старше 75 лет. Болезнь Альцгеймера является реальной проблемой общественного здравоохранения, и в настоящее время активно ведутся поиски лекарств от этой формы слабоумия, в частности, предпринимаются попытки замедлить прогрессирование заболевания и уменьшить его симптомы. Французские ученые из Inserm и CEA предлагают новую молекулу, которая поможет замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера: интерлейкин-2 (IL-2).Иммунная и нервная системы постоянно взаимодействуют, иммунные клетки циркулируют между нейронами и другими клетками головного мозга, где они, в частности, играют роль или защитников против чужеродных агентов или модуляторов воспаления. При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, гибель нейронов вызывает воспаление, что только усугубляет изначальную проблему, создавая порочный круг болезни.В головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера вокруг нейронов постепенно появляется множество амилоидных бляшек: они способствуют их гибели. Они также воздействуют на ряд других различных клеток, таких как астроциты и глиальные клетки. Последние высвобождают особые молекулы, которые могут растворять бляшки, а также цитокины, например, IL-2. Последние модулируют иммунный ответ в головном мозге, в том числе активность регуляторных Т-клеток. Кроме того, было показано, что IL-2 помогает уменьшить воспаление.