Первый в мире пациент с муковисцидозом пройдет терапию стволовыми клетками
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В рамках КИ пациенту будет сделана одна инъекция человеческих мезенхимальных стволовых клеток (hMSC) здорового добровольца. Целью клинических исследований I фазы является оценка безопасности и переносимости hMSC пациентами с муковисцидозом. Всего в клинических исследованиях примут участие 15 стабильных пациентов, страдающих муковисцидозом.
В настоящее время не существует эффективного метода лечения муковисцидоза, а средняя продолжительность жизни людей с этим заболеванием не превышает 41 года. Муковисцидоз (кистозный фиброз) – неизлечимое генетическое заболевание, поражающее легкие и пищеварительную систему. При муковисцидозе вырабатывается большое количество вязкой слизи, что нарушает работу дыхательной и пищеварительной систем.
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