Бубонная чума, как одно из самых страшных заболеваний человека - Новости

Бубонная чума является разновидностью природно - очаговых инфекционных болезней, вызываемых болезнетворными вирусами, микробами. Это очень древняя болезнь. Первые упоминания о заболевших ею были обнаружены в странах Азии еще в шестом веке. Тогда погибло более ста миллионов человек. Позднее были и другие случаи повальной болезни. Такая разновидность чумы самая частая у человека.Бубонная чума развивается при паразитировании бактерии Yersinia pestis. Это вид бактерий, которые не окрашиваются по Грамму. Представляют собой палочки длинной 1-5 мкм. К их семейству относят как вредные, так и полезные микроорганизмы, живущие у нас в кишечнике.Паразит обычно существовал в блохах, которых, в свою очередь, распространяли крысы. Микроб передавался при укусе блохи или же от других животных, например, инфицированных кошки, собаки. Впоследствии, распространение заразы происходило и от человека к человеку. Через кожу возбудитель заболевания проникает во внутрь организма. Далее микроб с потоками крови попадает в лимфатические узлы. Там они и остаются. Из-за скапливания паразита, узел воспаляется, что становится заметно на поверхности тела человека. Похожие на мозоли - бубоны, обычно располагаются на шее, подмышками, в паху. Отсюда и название - бубонная чума. Кроме воспалений, чума характеризуется сильной головной болью заразившегося, высокой температурой, слабостью, ознобом, иногда галлюцинациями. Летальный период составляет от двух до шести суток. Бывают осложнения пневмонией, и тут уж чума распространяется и в легкие, тогда бактерии могут попадать в других людей по воздуху, так называемая легочная пневмония. Микроб попадает через слизистые оболочки, конъюнктиву глаза. Другим осложнением является септическая чума, при котором воспалительный процесс происходит не в отдельных органах, а во всем теле человека. Микроорганизмы образующие гной разносятся по венам и артериям с кровью.До девятнадцатого века чума не лечилась, но многие все же выздоравливали и приобретали иммунитет. Бубны вскрывали, что способствовало некоторому облегчению больного. Но это несло опасность для окружающих, т.к. бактерии очень легки и могли передаваться по воздуху. Они погибали в горячей воде, спустя минуту, но холода и замораживания не боялись. С появлением вакцин ситуация улучшилась, а с применением антибиотиков, летальные исходы практически прекратились. Главное лечение начать вовремя.В наше время при появлении признаков заболевания, больного помещают в стационар. Все вещи, с которыми, непосредственно, он контактировал, обрабатывают специальными препаратами. Врачи, ухаживающие за больным чумой, надевают костюмы, которые не пропускают заразу. Бубновую чуму лечат с помощью антибиотиков, которые вводят внутримышечно. При этом пациент находится в больнице месяц, под наблюдением специалистов.