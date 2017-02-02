Простые народные способы очищения печени

К сожалению, больная печень – удел не только тех, кто чересчур злоупотребляет спиртосодержащими напитками. Это недуг может сразить и сладкоежек, и тех, кто слишком злоупотребляет жирными блюдами, и фанатичных последователей строжайших диет. Народные способы очищения печени помогут этому органу активней выполнять свои функции и при регулярном выполнении окажут положительное действие.Как работает печень человека и её основные функцииНе приходила ли вам в голову одна простая мысль – почему при таком обилии токсинов в окружающей жизни мы живем и, к счастью, не умираем? По одной простой причине: мы имеем неусыпного стража — универсальный фильтр, которым является печень.Как работает печень в организме человека и каковы её функции? Кровь из тонкого и толстого кишечника человека не попадает прямо в большой круг кровообращения, а предварительно ею фильтруется. Именно в печени необходимые для организма элементы отделяются от опасных, таких как пищевые красители и консерванты, микробы, вирусы, тяжелые металлы… Этот список можно продолжать бесконечно!К настоящему времени известно более 500 метаболических функций печени. Основными функциями печени являются расщепление жиров и алкоголя, синтезирование холестерина, участие в иммунном ответе, хранение жирорастворимых витаминов и глюкозы в виде гликогена. Кроме того, этот орган делает еще многое-многое другое. Что и говорить, это главная лаборатория человеческого организма, в которой происходит около 20 млн химических реакций в минуту!Обратим внимание на холин и бетаин. Эти вещества взаимосвязаны: первое в нашем организме частично превращается во второе. Но бывает так, что холин идет на другие нужды, и тогда бетаина может не хватать. А ведь он для печени важен не меньше, чем для сосудов. Бетаин препятствует накоплению в ней жира, которое происходит при злоупотреблении спиртным, и особенно его суррогатами, и при так называемом жировом гепатозе. Продукты, богатые бетаином: пшеничные отруби, шпинат, свекла, пшеничный хлеб грубого помола, креветки, макароны. Продукты, в которых много холина: говяжья и куриная печень, яйца, творог.Существует несколько способов, как очистить печень в домашних условиях народными средствами, ниже предложены лучшие из них.Народный способ очищения печени в домашних условияхИспользуя этот метод очищения печени, нужно взять 1 свеклу или 1 /3 стакана свекольного сока, 1 очищенный огурец, 1 лимон, 1 яблоко, пропустить через соковыжималку. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла. Тщательно взболтать и выпить сразу после приготовления.Прием всего одного стакана этого напитка в день в десятки раз ускорит процесс вывода вредных и токсических веществ из печени и поджелудочной железы. Этот простой способ очищения печени нужно проводить после очистки кишечника. Для того чтобы произошло очищение печени, необходимо вызвать мощный желчегонный эффект, сокращение желчного пузыря и раскрытие общего желчного протока. Для этого можно использовать продающиеся в аптеках сернокислую магнезию, сорбит, а также растительные масла.Перед тем как очистить печень народными средствами, её важно хорошо разогреть. Воздействие теплом — наилучший способ уменьшения болезненных спазмов печени. Повышенный кровоток в печени активизирует ферментативные процессы, а также разжижает желчь, делая ее более текучей.Поэтому предварительная подготовка для очищения печени очень важна. Хорошо прогревать «главную биохимическую лабораторию» и в день чистки, и всю следующую ночь. Это может заметно увеличить эффект от данного способа очищения печени, так как желчные протоки обладают гладкой мускулатурой и способны расширяться до 2 см в диаметре, а при сокращении развивать такое усилие, что камни с легкостью выбрасываются в кишечник и затем покидают организм. После приема желчегонных средств полезно с помощью дыхательных движений время от времени производить массаж внутренних органов.Как очистить печень от шлаков и токсинов методом тюбажаПеред тем как очистить печень от шлаков и токсинов методом тюбажа, утром больному натощак дают выпить 200-250 мл минеральной воды из предварительно открытой бутылки. Вода должна быть комнатной температуры, без газа. К минеральной воде можно добавить 5 г сернокислой магнезии или сорбита, что способствует более энергичному освобождению желчного пузыря. Через 15-20 минут снова пациенту дают выпить минеральную воду в том же количестве. После приема воды при этом способе очищения печени в домашних условиях больной должен находиться в горизонтальном положении в течение 1,5-2 часов, с грелкой в области правого подреберья. Если нет сорбита или сернокислой магнезии, то можно применять насыщенный отвар желчегонных трав.Существует еще один достаточно простой и, вместе с тем, эффективный метод очищения печени в домашних условиях, по своей эффективности схожий с описанным выше. За 3 дня до этого рекомендуется перейти преимущественно на растительную пищу.Полезны свекольный и яблочный соки. В день чистки очень полезно больше пить теплой, даже горячей жидкости. С утра оденьтесь потеплее, а во второй половине дня на правый бок приложите грелку. Держать ее надо несколько часов, чтобы печень как следует прогрелась. Когда почувствуете, что правый бок достаточно сильно разогрет (примерно к 20 часам), необходимо выпить 100-200 г растительного, лучше всего оливкового, масла. Оно должно быть подогрето до температуры тела. Важно сделать это на пустой желудок, потому что так масло подействует сильнее. К тому же при сильно заполненном желудке масло может и «не полезть». Однако за 3-4 часа до приема масла разрешается растительная пища. Чтобы не тошнило, пить масло можно небольшими порциями, запивая приятным напитком.В процессе того как очистить печень, еще большего желчегонного эффекта можно добиться, если пить масло вперемешку с лимонным соком. Последний можно заменить лимонной кислотой. Сильный кислый вкус усиливает выделение желчи.Если у вас нет хорошего масла или вам не под силу выпить его, то можно воспользоваться сорбитом или сернокислой магнезией (спросите в аптеке). И то и другое взять по 1-2 столовые ложки, размешать в стакане минеральной воды и выпивается за 2 приема с интервалом в 15-20 минут. Затем можно ложиться или садиться и отдыхать. Грелка при этом должна находиться на правом боку. Через 2-3 часа после приема масла, возможно и позже, начнется извержение камней и нечистот. Это выразится в мощном послаблении, и вы сможете увидеть все «добро», нажитое с помощью неправильного образа жизни.Лучше, если первый прием пищи после очищения печени этим народным методом будет состоять из большого количества свежевыжатого сока, который дополнительно очистит орган (свекольный, яблочный, морковный). После получения слабительного эффекта грелку лучше подержать еще какое-то время. Количество процедур определите сами, но желательно делать их до тех пор, пока печень не прекратит выбрасывать грязь. Можно проделать чистку 2, 3 и более раз, с интервалом в 1-2 дня. Иногда рекомендуют делать тюбаж раз в неделю или раз в месяц для профилактики.До того как очистить печень в домашних условиях, необходимо обязательно сделать ультразвуковое обследование печени и желчного пузыря, чтобы выяснить, нет ли больших камней. Если они есть, то от любых видов самостоятельных чисток лучше отказаться. Другие противопоказания к очистке печени: сахарный диабет, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, слабость, переутомление, стресс, беременность и кормление. Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, этот метод очистки печени рекомендуется применять с осторожностью. Можно вызвать ухудшение общего состояния организма.Как правильно очистить печень шиповником и редькойЕщё один способ, как быстро очистить печень в домашних условия – использовать отвар шиповника. Для этого нужно вечером положить в термос емкостью 0,5 л 3 столовые ложки измельченных плодов шиповника и залить кипятком. Утром следующего дня налить полный стакан получившегося горячего настоя и добавить туда 3 столовые ложки сорбита или ксилита. Размешать и выпить по возможности залпом. Это нужно сделать натощак.Затем выполнять зарядку, стараясь активнее двигаться. Ровно через 20 минут после первого приема настоя допить оставшееся количество настоя, но уже без сорбита и ксилита. Снова сделать ряд физических упражнений или найти другой способ активно двигаться. Примерно через 45 минут после второго приема настоя можно позавтракать, но завтрак обязательно должен состоять из овощей и фруктов, можно добавить орехи и кусочек подсушенного хлеба. Через некоторое время начнется активное опорожнение кишечника. В этот день желательно больше ничего не есть. Через два дня снова повторить всю процедуру, еще через два дня — третий раз; и так, в общей сложности, 6 раз через два дня на третий.А как очистить печень от шлаков, используя черную редьку?Для этого нужно взять 10 кг клубней этого корнеплода, освободить от корешков, тщательно вымыть и, не очищая от кожуры, пропустить через мясорубку, а затем отжать сок. Получится примерно 3 л сока. Хранить его нужно в холодильнике. В оставшийся после выжимания жмых добавить сахар в расчете 500 г сахара на 1 кг жмыха или мед в расчете 300 г меда на 1 кг жмыха. Размешать, положить в банки, прижав сверху прессом, и хранить в теплом месте.Сок нужно пить, начиная с 1 чайной ложки, через час после каждого приема пищи. Постепенно увеличить дозу, доведя ее до полстакана. Шлаки и соли будут выходить постепенно и незаметно, но, если возникнут неприятные ощущения или боли, положить на живот в области печени теплую грелку. Обычно боль, если она и возникает в начале курса очищения, вскоре проходит. Продолжать принимать сок, пока он не закончится.На все время очищения исключить из своего рациона жирные, острые и кислые продукты. Когда сок закончится, начните прибавлять к пище жмых с сахаром или медом, который к тому времени уже заквасится, — по 2-3 столовые ложки в один прием пищи. Это способствует не только очищению печени, но укреплению сердца и легких. Добавлять жмых к пище, пока он не закончится. Очистительный эффект этого метода очень велик.Как можно очищать печень свекольным квасом и растительным масломТакже можно посоветовать метод, как очистить печень от токсинов, используя свекольный квас. Для этого нужно взять 3 свежие свеклы средних размеров. Тщательно вымыть, не очищая, нарезать на мелкие кубики и положить в трехлитровую стеклянную банку. Туда же добавить 2 столовые ложки пшеничной муки и 0,5 кг сахара.Перед тем как быстро очистить печень этим способом, закрытую полиэтиленовой крышку банку с настоем нужно двое суток хранить в темном месте при комнатной температуре, дважды в день перемешивая содержимое. Затем добавить туда же 700г изюма без косточек и хвостиков, 0,5 стакана сахара, 4 стакана воды и поставить бродить на 7 суток, один раз в день перемешивая. На 8 день содержимое банки процедить. В результате получится примерно 1 л свекольного кваса.Затем нужно начать принимать этот квас по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды, и делать это, пока квас не закончится. Сделать перерыв на 3 месяца, затем снова повторить курс, а еще через 3 месяца — третий курс. Через год печень полностью очистится и оздоровится.Как быстро и эффективно очистить печень при помощи растительного маслаА как быстро и эффективно очистить печень при помощи растительного масла? Существует два метода подобного очищения.Первый способ. В течение недели каждый день выпивать с утра натощак половину чайной ложки качественного растительного масла, лучше оливкового. В течение следующей недели выпивать уже по 1 чайной ложке масла, в третью неделю — по 1 десертной ложке масла, в четвертую неделю — по 1 столовой ложке масла, в пятую, завершающую неделю нужно выпивать с утра натощак полстакана растительного масла.Второй способ. В течение 1-2 недель 2-3 раза в день полоскать рот растительным маслом (1 столовая ложка), энергично взбалтывая его во рту, особенно под языком. Делать это нужно в течение 15-20 минут. За это время масло превратится в белую массу, которая впитала в себя множество разнообразных ядов и токсинов, попавших туда через выходы кровеносных сосудов и слюнных желез, находящихся во рту. Образовавшуюся массу ни в коем случае нельзя глотать. Надо выплюнуть ее в унитаз и после этого хорошенько прополоскать рот. Этот метод способствует не только выводу шлаков из печени, но и помогает освободить от токсинов организм в целом, а потому заметно улучшает самочувствие.Как ещё очистить печень в домашних условиях народными средствамиКак ещё можно очищать печень самостоятельно? Для этого можно использовать травы, а также отвар семян льна и овса.Очищение травами. Это один из самых мягких, щадящих и проверенных жизнью методов. Но его особенность в том, он требует длительного и регулярного применения. Только тогда лечение травами будет иметь должный эффект.Рецепт сбора. Измельчить и смешать в равных пропорциях хвощ полевой, кукурузные рыльца, спорыш, цветки календулы. Взять 1 столовую ложку смеси, залить 2 стаканами кипятка, варить 2 минуты и настаивать 30-40 минут. Процедить и принимать по полстакана 3 раза в день после еды. Курс лечения — 3 недели, затем нужно сделать перерыв на одну неделю и повторить весь трехнедельный курс сначала.Очищение с помощью семян льна. Перед тем как эффективно очистить печень этим способом, нужно приготовить отвар из расчета 1,5 столовых ложки на стакан кипятка. Добавить щепотку перемолотого корня солодки и кипятить на медленном огне 30 минут, принимать вместе с семенами. Можно добавить 1 чайную ложку меда на стакан отвара. При пониженной кислотности желудка рекомендуется добавить на стакан отвара льна еще 1-2 столовые ложки сока облепихи или сока граната. Принимать по полстакана каждые 2 часа. Обязательно выпить перед сном в теплом виде.Очищение с помощью отвара семян овса. Один стакан овса кипятить на маленьком огне в 0,5 л молока 30 минут. Процеженный отвар принимать дробно в течение дня. В отвар можно добавить меда, из расчета 1 чайная ложка на стакан отвара.Теперь вы знаете, как правильно очистить печень, а значит, сможете помочь этому органу эффективно справляться со своими функциями.