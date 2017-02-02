Губная помада опасна для здоровья
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Медики из Калифорнийского университета отметили, что женщины, которые наносят помаду два-три раза в сутки, могут повысить риск возникновения рака желудка, так как через кожу организм впитывает большое количество хрома.
Ученые считают, что особо алчные потребители косметики для губ могут испытать на себе последствия медленного отравления и другими металлами. Исследователи рекомендуют женщинам реже использовать помаду.
Примечательно, что в США нет упоминания металлов в стандартах качества для косметических средств, однако в Евросоюзе продажа помады с содержанием этих веществ строго запрещена.
Listis
LentaInform
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