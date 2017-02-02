Губная помада опасна для здоровья

Американские ученые выяснили, что более 30 популярных видов губной помады содержат повышенные дозы тяжелых металлов. В образцах косметики экспертами были обнаружены такие элементы, как хром, алюминий, кадмий и свинец.Медики из Калифорнийского университета отметили, что женщины, которые наносят помаду два-три раза в сутки, могут повысить риск возникновения рака желудка, так как через кожу организм впитывает большое количество хрома.Ученые считают, что особо алчные потребители косметики для губ могут испытать на себе последствия медленного отравления и другими металлами. Исследователи рекомендуют женщинам реже использовать помаду.Примечательно, что в США нет упоминания металлов в стандартах качества для косметических средств, однако в Евросоюзе продажа помады с содержанием этих веществ строго запрещена.