Прогноз: искусственные стволовые клетки совершат настоящий переворот в медицине
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Напомним: все работы со стволовыми клетками сопряжены с повышенным риском рака. Суть в том, что стволовые клетки, способные стать любой клеткой тела, начинают в организме бесконтрольно размножаться, приводя к раку. Сейчас ученые работают над клеточной терапии, направленной на лечение нейродегенеративных недугов и болезней сердца.
Синтетические стволовые клетки, в отличие от природных, легко сохранять и адаптировать к использованию в разных частях тела. Также синтетический аналог сможет значительно снизить стоимость клеточной терапии.
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