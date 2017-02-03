Прогноз: искусственные стволовые клетки совершат настоящий переворот в медицине

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Новая революционная технология, использующая искусственные стволовые клетки, была применена для лечения людей с повреждениями сердечной мышцы. Что важно, эти клетки не приводили к росту риска развития рака, пишет Genetic Literacy Project. Это первый случай, когда ученым удалось имплантировать синтетические стволовые клетки сердечной мышцы. Данные клетки смогли восстановить сердечную мышцу, ослабленную ранее сердечным приступом.

Напомним: все работы со стволовыми клетками сопряжены с повышенным риском рака. Суть в том, что стволовые клетки, способные стать любой клеткой тела, начинают в организме бесконтрольно размножаться, приводя к раку. Сейчас ученые работают над клеточной терапии, направленной на лечение нейродегенеративных недугов и болезней сердца.

Синтетические стволовые клетки, в отличие от природных, легко сохранять и адаптировать к использованию в разных частях тела. Также синтетический аналог сможет значительно снизить стоимость клеточной терапии.
Listis
24СМИ
СМИ2
LentaInform

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