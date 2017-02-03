Прогноз: искусственные стволовые клетки совершат настоящий переворот в медицине

Новая революционная технология, использующая искусственные стволовые клетки, была применена для лечения людей с повреждениями сердечной мышцы. Что важно, эти клетки не приводили к росту риска развития рака, пишет Genetic Literacy Project. Это первый случай, когда ученым удалось имплантировать синтетические стволовые клетки сердечной мышцы. Данные клетки смогли восстановить сердечную мышцу, ослабленную ранее сердечным приступом.Напомним: все работы со стволовыми клетками сопряжены с повышенным риском рака. Суть в том, что стволовые клетки, способные стать любой клеткой тела, начинают в организме бесконтрольно размножаться, приводя к раку. Сейчас ученые работают над клеточной терапии, направленной на лечение нейродегенеративных недугов и болезней сердца.Синтетические стволовые клетки, в отличие от природных, легко сохранять и адаптировать к использованию в разных частях тела. Также синтетический аналог сможет значительно снизить стоимость клеточной терапии.