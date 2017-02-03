Инфекционные заболевания увеличивают риск психических расстройств

Предыдущие исследования показали: пациенты, госпитализированные с тяжелыми инфекциями, склонны к шизофрении и депрессии. Теперь сотрудники Орхусского университета установили, что лечение от любой инфекции, даже не очень серьезной, связано с психическими заболеваниями.Ученые проанализировали данные людей, лечившихся антибиотиками, средствами от паразитов, противовирусными и противогрибковыми препаратами. Специалисты оценивали риск развития шизофрении и депрессии у этих людей. Исследователи хотели выяснить, как инфекции влияют на психическое здоровье.Исследование показало: 17,4% добровольцев с шизофренией и 18,7% участников с депрессией в прошлом были госпитализированы из-за инфекционных заболеваний. Также ученые нашли связь между незначительными инфекциями и проблемами с психикой. Чем больше инфекционных заболеваний перенес человек, тем выше был риск психических расстройств.Возможно, дело в том, что препараты от инфекционных заболеваний влияют на микрофлору кишечника, который, как известно, тесно связан с мозгом. Кроме того, вероятно, существуют определенные генетические особенности, повышающие риск и инфекционных, и психических заболеваний.