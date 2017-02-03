Легкая физическая активность полезна для людей с артритом
http://www.meddaily.ru - Добавил fallingpianos в категорию Ревматология
Новое исследование, проведенное в Северо-Западном университете, показало: выполнение всего трети от вышеупомянутой нормы существенно повышает качество жизни. Ученые проанализировали данные более 1600 взрослых старше 49 лет, страдавших от артрита. Специалисты оценили уровень физической активности добровольцев.
Исследователи обнаружили, что у участников, уделявших умеренной физической активности (например, быстрой ходьбе) минимум 45 минут в неделю, скорость походки и функциональный статус за два года чаще повышались или оставались на том же уровне по сравнению с менее активными добровольцами. Ученые призывают людей с артритом быть активными.
Listis
24СМИ
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий