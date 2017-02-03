Легкая физическая активность полезна для людей с артритом

http://www.meddaily.ru - Добавил fallingpianos в категорию Ревматология

Пожилые люди, страдающие артритом, должны продолжать двигаться, несмотря на боль и ограничение подвижности суставов. Это позволит им дольше справляться с повседневными задачами самостоятельно. Однако, по данным ученых, всего 10% пожилых американцев с артритом выполняют норму физической активности (минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю).

Новое исследование, проведенное в Северо-Западном университете, показало: выполнение всего трети от вышеупомянутой нормы существенно повышает качество жизни. Ученые проанализировали данные более 1600 взрослых старше 49 лет, страдавших от артрита. Специалисты оценили уровень физической активности добровольцев.

Исследователи обнаружили, что у участников, уделявших умеренной физической активности (например, быстрой ходьбе) минимум 45 минут в неделю, скорость походки и функциональный статус за два года чаще повышались или оставались на том же уровне по сравнению с менее активными добровольцами. Ученые призывают людей с артритом быть активными.
Listis
24СМИ
LentaInform
СМИ2

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь