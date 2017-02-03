Легкая физическая активность полезна для людей с артритом

Пожилые люди, страдающие артритом, должны продолжать двигаться, несмотря на боль и ограничение подвижности суставов. Это позволит им дольше справляться с повседневными задачами самостоятельно. Однако, по данным ученых, всего 10% пожилых американцев с артритом выполняют норму физической активности (минимум 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю).Новое исследование, проведенное в Северо-Западном университете, показало: выполнение всего трети от вышеупомянутой нормы существенно повышает качество жизни. Ученые проанализировали данные более 1600 взрослых старше 49 лет, страдавших от артрита. Специалисты оценили уровень физической активности добровольцев.Исследователи обнаружили, что у участников, уделявших умеренной физической активности (например, быстрой ходьбе) минимум 45 минут в неделю, скорость походки и функциональный статус за два года чаще повышались или оставались на том же уровне по сравнению с менее активными добровольцами. Ученые призывают людей с артритом быть активными.