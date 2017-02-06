Женщины заболевают раком чаще мужчин
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В следующие 20 лет число новых жертв опухолей среди женщин будет увеличиваться в 6 раз более быстро, чем среди мужчин, как показывает исследование. Так, среди представителей сильного пола рост составит 0,5%, а среди женщин - 3%. В 2035 году будет насчитываться 4,5 миллиона женщин и 4,8 миллиона мужчин, у которых диагностируют рак. Это связано с тем, что почти две трети взрослых жителей Великобритании сегодня имеют лишний вес или ожирение.
Хотя уровень ожирения среди мужчин пока выше, чем среди женщин, многие опухоли, тесно связанные с весом, являются преимущественно или исключительно женскими. Речь идет о злокачественных новообразованиях груди, матки и шейки матки. Кроме того, скачок заболеваемости раком среди женщин также объясняется увеличением количества курящих представительниц прекрасного пола в последние десятки лет. Наконец, женщины стали более активно употреблять алкогольные напитки, как объясняют ученые.
Несмотря на то, что число курильщиков в Великобритании снижается, количество случаев рака легких растет. Это связано с теми женщинами, которые начали курить еще в 1960-е годы, когда эта привычка была очень популярна среди мужчин.
Listis
LentaInform
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