Расшифрованы геномы редких возбудителей малярии
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Ученые из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта и Немецкого центра изучения инфекций (Гамбург) исследовали гены редких возбудителей малярии в сравнении с геномом наиболее распространенного вида Plasmodium falciparum. При этом было уделено особое внимание генам, обеспечивающим приспособление к иммунной системе человека и защиту от нее.
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