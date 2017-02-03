Расшифрованы геномы редких возбудителей малярии

Новое знание позволит улучшить возможности профилактики и лечения болезни. Ученые подробно занимались изучением основного возбудителя малярии - Plasmodium falciparum. При этом без внимания остались менее распространенные виды как Plasmodium malariae и Plasmodium ovale, которые являются виной примерно 5% всех инфекций. Однако в абсолютных числах речь идет примерно о десяти миллионах случаев в год. Международная группа исследователей, включая ученых из Германии, решили заполнить пробелы, важные для разработки вакцин и лекарственных препаратов.Ученые из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта и Немецкого центра изучения инфекций (Гамбург) исследовали гены редких возбудителей малярии в сравнении с геномом наиболее распространенного вида Plasmodium falciparum. При этом было уделено особое внимание генам, обеспечивающим приспособление к иммунной системе человека и защиту от нее.