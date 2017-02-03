Пересадка глаз скоро станет реальностью

Японские ученые-биологи проведут первый в мире эксперимент по выращиванию донорской сетчатки глаза. Уже в первой половине этого года хирурги трансплантируют ее пациенту. Для отработки технологии решено прооперировать пациента с возрастной макулодистрофией зрения. Данный недуг повреждает ткани сетчатки глаза, вследствие чего человек слепнет.Новая сетчатка будет выращены из стволовых iPS-клеток другого человека. Чтобы стать донором iPS-клеток, нужно обладать особым типом иммуннной системы. Иначе данные клетки в организме реципиента не приживутся.На данный момент выращивание стволовых iPS-клеток – длительный процесс, занимающий примерно от 6 до 10 месяцев. Поэтому Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны приняло решение создать банк iPS-клеток. Ученые уверены, что данная мера поможет сократить срок ожидания операции до 1-2 месяцев. Это сделает подобную методику более доступной для лечения различных видов заболеваний у разной категории людей.Напомним, что прорыв в области использования стволовых клеток начался после научных работ японского ученого-медика Синъя Яманака. В 2012 году его исследования удостоились Нобелевской премии. После этого руководство страны объявило курс на регенеративную медицину и стало выделять на исследования огромные деньги.