Почему зимой мы часто шмыгаем носом?

Благодаря «смазочным» функциям носа и связанных с ним респираторным органам, воздух, который достигает ваших легких, всегда будет достаточно теплым и влажным: это позволяет важнейшим органам дыхания функционировать надлежащим образом и всегда находиться в естественном, гидратированном состоянии. Фактически, нос помогает поддерживать внутри респираторного тракта некую «тропическую идиллию».Сухой воздух, который часто ассоциируется с холодным зимним воздухом, стимулирует дыхательную систему к усиленному увлажнению, но иногда слизистая оболочка носа работает на опережение и чрезмерно «перекомпенсирует» эту сухость, производя слишком много жидкости. Такой избыток помощи в конечном счете приводит к тому, что из носа выделяется избыток жидкости.Помимо этого, определенную роль играет процесс конденсации. Представьте себе ванную комнату после того, как вы приняли горячий душ: пар кружится вокруг и оседает на зеркале, но как только вы открываете дверь, и запускаете холодный воздух, влага конденсируется на стекле и начинает образовывать капли. Прогулка на морозе – это аналог открытой двери: сконденсированный водяной пар в ваших ноздрях начинает стекать в зимний холод точно так же, как пар в ванной комнате.Конечно, есть и другие причины, имеющие косвенное отношение к холодной погоде, которые могут спровоцировать избыток жидкости, вытекающей из носа. Например, у вас простуда или грипп, ваш нос не секретируют просто безвредную воду, чтобы увлажнить дыхательные пути – он уже вырабатывает потоки слизи, чтобы вымыть патогены из респираторных путей.