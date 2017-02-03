Ученые выяснили, как жизнь в космосе влияет на человека

Ученые из NASA опубликовали итоги исследования состояния здоровья Скотта и Марка Келли, братьев-близнецов, которые согласились принять участие в исследовании. Скотт больше года провел на борту МКС, а его брат Марк в это время жил в похожих условиях, но на Земле.Исследователи взяли образцы ДНК у обоих братьев. Оказалось, что у Скотта на МКС начали удлиняться теломеры – особые соединения, которые отвечают за клеточное старение. С каждым делением клетки теломеры становятся короче, до тех пор, пока она не умирает или переходит в стадию старости. После возвращения на Землю длина теломер Скотта снова стала сокращаться. Медики считают, что это связано с тем, что на станции он получал мало калорий, но при этом его рацион был здоровым и он много двигался. Но, возможно, есть и другие причины, которые повлияли на увеличение длины теломер в космосе.Кстати, генетический анализ показал, что однояйцевые близнецы Скотт и Марк все же имеют отличия. Было обнаружено отличие в более чем 2000 тысяч сигнальных РНК. Но, как полагают ученые, эти различия могли стать следствием мутаций, которым подвергся тенотип Скотта во время длительного пребывания на космической станции.Врачи тщательно изучают состояние здоровья Скотта и Марка Келли, чтобы потом применить полученные данные для составления рекомендаций при длительном полете в космос, например, на Марс.