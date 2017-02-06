Как знание нескольких языков защитит от болезни Альцгеймера?Ученые всего мира разрабатывают метод, который поможет людям избавиться раз и навсегда от развития болезни Альцгеймера. Оказывается, если изучать два языка, это может существенно изменить ситуацию. Каким образом, выясняли итальянские нейрофизиологи.Ученые доказали, что при наступлении болезни Альцгеймера лучше сохраняются когнитивные способности человека, который знает два языка одновременно. Положительные сдвиги наблюдаются по сравнению с теми, кто говорит на одном языке. К такому выводу специалисты пришли в ходе наблюдения за людьми. Испытуемые должны были выполнить ряд заданий, требующих от них проявления способностей памяти, зрительных и пространственных навыков.По некоторым данным, билингвизм задерживает наступление старческого слабоумия на 4,5 года. В новейшем исследовании приняли участие 85 пожилых итальянцев, у которых была диагностирована ранняя стадия болезни Альцгеймера. Из общего числа 45 человек были билингвами, то есть владели не только итальянским, но и немецким языком. При этом они были на шесть лет старше других участников исследования, к тому же тратили намного меньше времени на получение образования.Также ученые провели тестирование добровольцев. В результате него оказалось, что участники, которые владеют двумя языками, лучше выполняли задания на проверку краткосрочной и долгосрочной вербальной памяти, а также с тестами на зрительные и пространственные способности.Эксперты отметили, что благотворительный эффект билингвизма не зависел от таких факторов, как количество лет, потраченных на получение образование, половой принадлежности, сферы деятельности, места проживания и так далее.Таким образом, людям советуют развивать собственный язык и осваивать новый. Ведь это может защитить их от развития болезни Альцгеймера. Кроме того, сделает гораздо шире кругозор, сделает вас приятным собеседником и многое другое.