4 действенных совета как преодолеть стресс

Задумайтесь, если Вы просыпаетесь с утра и вместо того, чтобы чувствовать себя бодро и готовым покорять весь мир, Вы абсолютно разбиты, за день быстро утомляетесь и постоянно рассеяны, по малейшему поводу срываетесь на близких, а ночью вообще, заснуть и тем более быстро, кажется совершенно невыполнимой задачей? То с уверенностью можно определить диагноз — у Вас стресс.И для Вас это уже явно не является секретом, что постоянное пребывание в ссорах и трудностях неизменно приводят к проблемам со здоровьем. И если Вам не безразлично Ваше здоровье и самочувствие и Вы не хотите, в конце концов, падать в обмороки от усталости – присядьте, успокойтесь и подумайте, как будете себя спасть.Сделайте самый минимум – 4 пункта на пути к спокойствию, миру и благополучию в своем организме:Для начала запомните, от полученного негатива избавляться нужно незамедлительно, потому что расстроится и таить обиду на кого-то, это то же самое, что выпить яд и ждать пока он убьет твоих врагов. Переставайте быть злопамятным — как Вы поняли, Вам же от этого и будет хуже.Следующий шаг – Смех. Часто ли Вы в своей жизни, а особенно в последнее время, от души смеетесь? Вспомните ситуации, которые вызывают у Вас абсолютно детскую радость и улыбку на лице. Это поможет расслабить Ваш организм, как минимум на следующие пол часа и что немаловажно – нормализовать кровообращение. Не забывайте, веселые, оптимистичные, жизнерадостные и с улыбкой на лице — живут дольше.Легкая зарядка на протяжении дня поможет: активизировать обмен веществ и повысить работоспособность. Это один из лучших способов во первых, держать себя в форме, так как Ваша фигура будет однозначно в хорошем состоянии, а во вторых избегать перегрузок организма, что в свою очередь, оказывает на Ваше здоровье укрепительное действие.И последнее – постарайтесь все-таки выделить в день хотя бы пол часа спокойной прогулки на свежем воздухе и без негативных мыслей. По дороге на работу, в обед, по дороге домой, за покупками – всегда можно выделить время именно для пешей прогулки. По возможности меньше используйте транспорт, как возможность добраться даже до ближайшего магазина. Сначала будет трудно променять поездку в районе 10-ти минут на прогулку минут 25-ти, но потом привыкните и сразу поймете, как на самом деле Вы уже успели укрепить свой организм.Выполняя как минимум, все вышеперечисленные пункты, быстро возвратится хорошее настроение, спокойствие и Вы, наконец, забудете слово стресс.