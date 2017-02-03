Вакцину против вируса Зика создадут лишь к 2020 году

Вакцина против вируса Зика появится не раньше 2020 года.С такими выводами выступили учёные, которые полагают, что даже если испытываемые в настоящий момент две вакцины против этого вируса и окажутся действенными, их массовое применение организовано не будет, так как потребует ещё достаточно много времени для того, чтобы определить её влияние на человеческий организм в перспективах дальнейшего использования.Принимая во внимание подобные сведения, логично предположить, что в ближайшие три года опасность этой инфекции сохранится, а по мнениям экспертов, и вовсе опасность может перерасти в настоящую эпидемию, хотя и в настоящий момент от вируса страдает не менее двухсот тысяч человек.