Вакцину против вируса Зика создадут лишь к 2020 году
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С такими выводами выступили учёные, которые полагают, что даже если испытываемые в настоящий момент две вакцины против этого вируса и окажутся действенными, их массовое применение организовано не будет, так как потребует ещё достаточно много времени для того, чтобы определить её влияние на человеческий организм в перспективах дальнейшего использования.
Принимая во внимание подобные сведения, логично предположить, что в ближайшие три года опасность этой инфекции сохранится, а по мнениям экспертов, и вовсе опасность может перерасти в настоящую эпидемию, хотя и в настоящий момент от вируса страдает не менее двухсот тысяч человек.
Listis
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