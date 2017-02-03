Учёные вырастили искусственный мозг

Американским учёным удалось искусственно вырастить мозг.Специалисты уже называют этот уникальный эксперимент огромным прорывом для всей медицины, так как в дальнейшем, при помощи этого искусственно выращенного органа вполне вероятно можно будет осуществлять сложные операции. На данный момент учёные тестируют искусственно воссозданный орган на его функциональные возможности, при этом эксперты полагают, что возможностями настоящего органа искусственный мозг, конечно же, обладать не будет, однако, большинство функций будет сохранено.На данный момент секрет выращивания искусственного мозга учёными не раскрывается, так как по своей сути, это уникальная работа, обладающая высочайшей перспективностью.