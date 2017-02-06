Мигрень предложили лечить зеленым цветом

По сравнению с другими цветами зеленый обладает целебным эффектом. Исследовательская группа из Гарвардского университета выяснила, что зеленый цвет вызывает наименьший дискомфорт у пациентов с мигренью и может даже снизить боль.Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 69 пациентов с мигренями в течение длительного времени — в среднем около 19 лет. Во время сильного приступа им предлагалось провести 20 минут при слабом освещении, а после выключения света их просили оценить боль по десятибалльной шкале, а также охарактеризовать ее, например, отметить, была ли боль пульсирующей, тянущей или какой-либо другой.После этого каждого из участников последовательно освещали белым, синим, зеленым, янтарным и красным светом, постепенно увеличивая его интенсивность. Между циклами делали трехминутные перерывы, когда испытуемые находились в темноте. В ходе эксперимента участники сообщали, менялась ли интенсивность боли и ее характер.Все цвета, кроме зеленого, приводили к усилению боли у 80% добровольцев. Зеленый вызывал подобные ощущения лишь у половины испытуемых, а примерно в 20% случаев приводил к ослаблению боли. Он, в отличие от света других цветов, оказался способен уменьшать боль даже при малой интенсивности.Авторы во главе с анестезиологом Рами Берштейн (RamiBurstein) полагают, что для облегчения боли ощущений можно предложить людям с мигренями пользоваться очками с зелеными стеклами.Тем, у кого периодически болит голова, специалисты советуют держать в зубах карандаш: это способствует расслаблению мышц нижней челюсти, что снимает боль.