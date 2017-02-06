У беременных женщин повышен риск сердечного приступа

Гормональные изменения во время беременности и в течение 12 недель после родов в несколько раз повышают риск сердечного приступа по сравнению с показателями небеременных женщин, установили американские специалисты из Университета Южной Калифорнии.Ученые изучили медицинские данные 378 женщин за период беременности. Оказалось, что гормональные колебания, увеличенный объем крови за счет плода и прочие изменения расширяют список факторов, способствующих сердечному приступу. Считается, что атеросклероз - самая распространенная причина сердечных приступов. Но она актуальна лишь для трети беременных женщин, переживших приступ, утверждают специалисты.Гораздо чаще беременные страдают от спонтанной диссекции (расслоения) коронарной артерии. В результате чего стенки артерии блокируют кровоток. Среди небеременных данное расстройство чрезвычайно редко, сообщили исследователи.Эксперты считают, что врачам стоит расширить список стандартных факторов риска сердечного приступа (высокий холестерин, гипертония, диабет) для беременных женщин и только родивших, так как результаты исследования показали, что у этой категории приступы отличались повышенной остротой, а показатель смертности в 2-3 раза превышал данные для обычных женщин того же возраста.