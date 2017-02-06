Разработан тест, диагностирующий аллергию на арахис

По мнению австралийских ученых из Детского исследовательского института Мердока и Университета Мельбурна, удалось найти самый надежный способ диагностики тяжелой аллергии на арахис у детей.Исследователи утверждают, что для тестирования можно использовать ореховый протеин Ara h 2. Чтобы оценить риск, необходим образец крови человека. Именно в соотношении с ним и производится анализ протеина. Ara h 2 является главным аллергеном в орехах, на который реагирует 90% аллергиков.Специалисты пригласили группу добровольцев пройти кожные тесты на чувствительность к арахису. Далее исследовалась кровь больных и здоровых людей, а уровни аллергенспецифических иммуноглобулинов Е (sIgE) и иммуноглобулинов протеина Ara h 2 оценивались с помощью флуоресцентного энзимного иммуноанализа.В результате Ara h 2 и sIgE позволили поставить точный диагноз у 60% человек с аллергией. При использовании исключительно Ara h 2 точность составляла 26%. Эксперты предлагают применять комбинированную технику.