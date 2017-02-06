Шейный остеохондроз — что это и как лечить

Остеохондроз шейного отдела является весьма опасным заболеванием. Стоит только появиться незначительной протрузии дисков, как начинаются большие проблемы — спинной мозг начинает сдавливаться. Это приводит к нарушению функционирования внутренних органов, возникновению пареза и даже паралича.Именно поэтому всегда важно вовремя обнаружить остеохондроз шейного отдела лечение которого быстро проведет только специалист. Причины болезни, как и симптомы, схожи с остеохондрозом любых других отделов позвоночника. Основная причина — чрезмерная нагрузка при неправильной осанке (например, когда человек постоянно ссутулится или наклоняет голову в определенное положение).Основные симптомы болезни одностороннего характера. Чаще всего — рефлекторные мышечные спазмы от защемления нервного окончания. При этом возникают второстепенные симптомы — боль в висках и затылке (долго не проходящая и не зависящая от погодных условий, недостатка кислорода и т.д.). Также могут начаться обмороки, головокружения, появление большого количества «мушек» перед глазами. Часто начинаются проблемы с памятью, снижается чуткость слуха.Для лечения этого заболевания в Центре Здоровой Спины и Суставов применяются разные методы. Однако сначала нужно продиагностировать болезнь и, если она на ранней стадии, то сделать это можно лишь с помощью МРТ. Этот этап лучше всего поддается лечению, но выявить его очень сложно, но при нем для лечения достаточно щадящего терапевтического воздействия. Если это не помогает, или заболевание сопровождается сильными болями, применяют инъекции кортикостероидов и специальных противовоспалительных средств. На более поздних стадиях требуется срочное оперативное вмешательство.