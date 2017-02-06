Бактерии сальмонеллы способны побороть рак

Ученые из исследовательского центра Хельмхольц в немецком городе Брауншвейг обнаружили, что бактерии сальмонеллы способны бороться с раковыми клетками.Исследователи установили, что бактерии, известные как возбудитель тяжелой кишечной инфекции, могут проникать внутрь тканей с опухолью и уничтожать клетки рака.Оказалось, что сальмонеллы образуют в тканях опухоли специфические сообщества – биофильмы, которые, с одной стороны, защищают бактерии от иммунных клеток человека, а с другой – придают сальмонелле противораковый эффект.Группа специалистов в области молекулярной иммунологии сейчас работает над тем, чтобы заставить сальмонелл уничтожать клетки рака, не принося при этом вред организму. Также эксперты планируют использовать сальмонелл для транспортировки терапевтических препаратов в область ракового образования.