Бактерии сальмонеллы способны побороть рак
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Исследователи установили, что бактерии, известные как возбудитель тяжелой кишечной инфекции, могут проникать внутрь тканей с опухолью и уничтожать клетки рака.
Оказалось, что сальмонеллы образуют в тканях опухоли специфические сообщества – биофильмы, которые, с одной стороны, защищают бактерии от иммунных клеток человека, а с другой – придают сальмонелле противораковый эффект.
Группа специалистов в области молекулярной иммунологии сейчас работает над тем, чтобы заставить сальмонелл уничтожать клетки рака, не принося при этом вред организму. Также эксперты планируют использовать сальмонелл для транспортировки терапевтических препаратов в область ракового образования.
Listis
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