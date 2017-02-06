Проблемы с сердцем и сосудами передаются по мужской линии

Заболевания сердечно-сосудистой системы передаются по мужской линии – от отца к сыну, утверждают британские исследователи из Университета Лестера.Ученые установили, что наличие определенного вида Y-хромосомы повышает риск развития заболевания коронарных артерий у мужчин на 50% по сравнению с теми, кто не имеет такой особенности. Исследователи объясняют, что особенность Y-хромосомы влияет на работу иммунитета, воспалительных процессов и деятельность сердечно-сосудистой системы.Эксперты сообщили, что заболевание коронарной артерии возникает на фоне сужения кровеносных сосудов, в результате чего сердце не получает нужное количество кислорода. У пациентов с таким заболеванием повышен риск развития стенокардии и инфаркта.