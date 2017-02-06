Проблемы с сердцем и сосудами передаются по мужской линии
http://www.neboley.com.ua - Добавил favabeans в категорию Кардиология
Ученые установили, что наличие определенного вида Y-хромосомы повышает риск развития заболевания коронарных артерий у мужчин на 50% по сравнению с теми, кто не имеет такой особенности. Исследователи объясняют, что особенность Y-хромосомы влияет на работу иммунитета, воспалительных процессов и деятельность сердечно-сосудистой системы.
Эксперты сообщили, что заболевание коронарной артерии возникает на фоне сужения кровеносных сосудов, в результате чего сердце не получает нужное количество кислорода. У пациентов с таким заболеванием повышен риск развития стенокардии и инфаркта.
СМИ2
LentaInform
24СМИ
Listis
Добавить комментарий