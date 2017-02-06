Толстые работники обходятся начальству дороже

Исследователи из Университета Дюка в Северной Каролине пришли к выводу, что сотрудники, страдающие от избыточного веса, обходятся своему начальству дороже, чем их более худые коллеги.Согласно исследованию, более тучные сотрудники в 13 раз чаще отсутствуют на работе по причине производственных травм, а их медицинские выплаты в семь раз выше. В основном у полных работников страдают спина, запястья, руки, шея, плечи, бедра, колени и стопы ног.Исследования основывались на 8?летнем сборе информации о 11728 работниках.Специалисты говорят, что спасти положение может лишь внедрение руководством программ по борьбе с ожирением, фитнесс-программ. Вместе с тем исследователи предупреждают: избыточный вес – не причина для дискриминации сотрудников.