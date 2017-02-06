Легкость в голове повышает риск развития сердечной недостаточности

Если человек быстро встает и испытывает ощущение легкости в голове из-за резкого снижения кровяного давления, вероятно, он находится в группе риска развития сердечной недостаточности, считают американские исследователи из Университета Северной Каролины.Ученые сообщили, что в медицине данное состояние называется ортостатическая гипотензия и представляет особую опасность для людей в возрасте от 45 до 55 лет. Специалисты вели наблюдение за состоянием здоровья 12363 добровольцев в течение 17 лет.За этот период 11% испытуемым медики поставили диагноз «сердечная недостаточность» и, одновременно, «ортостатическая гипотензия». Среди лиц без гипотензии недостаточность фиксировалась лишь у 4%, утверждают исследователи.Согласно подсчетам специалистов, люди с подобной проблемой с давлением на 54% меньше защищены от сердечной недостаточности. Эксперты считают, что ортостатическую гипотензию необходимо включить в список факторов, способствующих развитию сердечной недостаточности, куда уже входят гипертония, диабет и ишемическая болезнь.