Мигрень помогает сохранить память в старости
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Ученые из Университета Джонса Хопкинса провели исследование с участием 1448 женщин, 204 из которых регулярно страдали от приступов мигрени. Все участницы приняли участие в тестировании когнитивных функций, в частности, памяти. Такое же тестирование было проведено через 12 лет.
Выяснилось, что в начале исследования результаты тестирования когнитивных способностей у женщин, страдающих мигренями, были несколько хуже, чем у остальных. Спустя 12 лет ухудшение когнитивных способностей наблюдалось в обеих группах. Тем не менее, у женщин, страдающих мигренями, ослабление когнитивных способностей было на 17% ниже, чем в контрольной группе. Наименьшее возрастное ослабление когнитивных способностей наблюдалось у пациенток с мигренями старше 50 лет, сообщила руководитель исследования Аманда Калайджан (Amanda Kalaydjian).
Причины такого эффекта пока неизвестны. По мнению исследователей, определенную положительную роль могут играть лекарства от мигрени (в частности, ибупрофен), диета и образ жизни пациентов. [Люди, страдающие мигренями, стараются реже употреблять алкоголь и больше спать.Возможно также, что они чаще принимают витамины и пищевые добавки, поскольку в большей степени беспокоятся о своем здоровье, — заявила Калайджан. Кроме того, ученые не отрицают возможное значение биологических механизмов, лежащих в основе мигрени, в частности сосудистых нарушений и изменений мозговой активности, сообщает журнал Neurology.
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