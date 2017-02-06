Мигрень помогает сохранить память в старости

Женщины, страдающие мигренями, в меньшей степени подвержены естественному возрастному ослаблению когнитивных способностей.Ученые из Университета Джонса Хопкинса провели исследование с участием 1448 женщин, 204 из которых регулярно страдали от приступов мигрени. Все участницы приняли участие в тестировании когнитивных функций, в частности, памяти. Такое же тестирование было проведено через 12 лет.Выяснилось, что в начале исследования результаты тестирования когнитивных способностей у женщин, страдающих мигренями, были несколько хуже, чем у остальных. Спустя 12 лет ухудшение когнитивных способностей наблюдалось в обеих группах. Тем не менее, у женщин, страдающих мигренями, ослабление когнитивных способностей было на 17% ниже, чем в контрольной группе. Наименьшее возрастное ослабление когнитивных способностей наблюдалось у пациенток с мигренями старше 50 лет, сообщила руководитель исследования Аманда Калайджан (Amanda Kalaydjian).Причины такого эффекта пока неизвестны. По мнению исследователей, определенную положительную роль могут играть лекарства от мигрени (в частности, ибупрофен), диета и образ жизни пациентов. [Люди, страдающие мигренями, стараются реже употреблять алкоголь и больше спать.Возможно также, что они чаще принимают витамины и пищевые добавки, поскольку в большей степени беспокоятся о своем здоровье, — заявила Калайджан. Кроме того, ученые не отрицают возможное значение биологических механизмов, лежащих в основе мигрени, в частности сосудистых нарушений и изменений мозговой активности, сообщает журнал Neurology.