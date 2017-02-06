Ученые обнаружили фермент, способный справиться с раком

Обнаружен новый способ борьбы с раком, утверждают южнокорейские ученые из Университета Конгук.В ходе лабораторных исследований специалисты установили, что фермент Mulan E3 может нейтрализовать протеинкиназу B, известную также как Akt, фактически растворяя ее. Суть в том, что протеинкиназа способствует росту и распространению раковых клеток, утверждают исследователи.Эксперты пояснили, что растворение происходит за счет использования клеточных митохондрий. Именно митохондрии – «энергетические фабрики» клеток контролируют клеточную смерть, рост и дифференцирование.Впервые ученым удалось найти связь между протеином Akt и раком еще в конце 90-х годов. Однако повлиять на него не удавалось. Специалисты сообщили, что чрезмерно активный Akt влияет не только на рост раковых опухолей, но и на резистентность к химиотерапии.Корейские ученые уверены, что дальнейшая работа с Mulan E3 позволит разработать терапию против лимфомы, лейкемии, множественной миеломы и твердых новообразований вроде рака легких, груди и матки.