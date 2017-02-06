Стволовые клетки лечат болезнь Паркинсона
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Спустя шесть месяцев ученые зафиксировали у животных восстановление подвижности, которая была утеряна вследствие повреждений мозга, на 20-45%. Вскрытие спустя год после окончания эксперимента показало, что введенным клеткам удалось развиться во взрослые нейроны, вырабатывающие допамин. Специалисты подчеркнули, что работало введение и изначально менее развитых форм нейронных клеток. В начале исследования у обезьян были зафиксированы тремор и ригидность. После инъекции у них постепенно восстанавливались двигательные функции.
Японские ученые полагают, что клинические испытания на человеке могут начаться не ранее, чем через 4-6 лет.
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