Стволовые клетки лечат болезнь Паркинсона

Инъекции человеческих эмбриональных клеток в мозг помогли восстановиться обезьянам с симптомами, напоминающими те, что возникают во время болезни Паркинсона, сообщили японские ученые из Киотского университета. Исследователи сделали инъекции человеческих эмбриональных клеток подопытным обезьянам, мозг которых был поврежден соединением, разрушающим нейроны, производящие допамин, что вызывает симптомы болезни Паркинсона.Спустя шесть месяцев ученые зафиксировали у животных восстановление подвижности, которая была утеряна вследствие повреждений мозга, на 20-45%. Вскрытие спустя год после окончания эксперимента показало, что введенным клеткам удалось развиться во взрослые нейроны, вырабатывающие допамин. Специалисты подчеркнули, что работало введение и изначально менее развитых форм нейронных клеток. В начале исследования у обезьян были зафиксированы тремор и ригидность. После инъекции у них постепенно восстанавливались двигательные функции.Японские ученые полагают, что клинические испытания на человеке могут начаться не ранее, чем через 4-6 лет.