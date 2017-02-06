Почему антибиотики все чаще оказываются бессильными

Мир вступает в кризис, который будет пострашнее финансового – кризис антибиотиков. Он может сделать рутинные операции невозможными, и поцарапанное колено – смертельно опасным, считает глава Всемирной организации здравоохранения.Маргарет Чен, генеральный директор ВОЗ, предупреждает, что бактерии и вирусы в последнее время настолько устойчивы к обычным антибиотикам, что это может привести к «концу современной медицины, какой мы его знаем».В результате, по ее утверждению, каждый антибиотик когда-либо рискует стать бесполезным.Это приведет к тому, что туберкулез, малярия, бактериальные инфекции, ВИЧ/СПИД и даже самые банальные порезы будут приводить к летальным исходам.Выступая на конференции экспертов по инфекционным заболеваниям в Копенгагене, Чен сказала, что человечество вступает в «эру пост-антибиотиков».Замена антибиотиков другими лекарствами может стать феноменально дорогостоящей и сложной задачей, к тому же неизвестно, будут ли способны новые лекарства, которые только начинают изобретать ученые, так же эффективно спасать от болезней, как антибиотики.«Устойчивость к противомикробным препаратам растет в Европе и во всем мире. Среди пациентов, инфицированных некоторыми лекарственно-устойчивыми возбудителями, смертность возрастет примерно на 50 процентов» — предупредила глава ВОЗ.