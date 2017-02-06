Почему антибиотики все чаще оказываются бессильными
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Маргарет Чен, генеральный директор ВОЗ, предупреждает, что бактерии и вирусы в последнее время настолько устойчивы к обычным антибиотикам, что это может привести к «концу современной медицины, какой мы его знаем».
В результате, по ее утверждению, каждый антибиотик когда-либо рискует стать бесполезным.
Это приведет к тому, что туберкулез, малярия, бактериальные инфекции, ВИЧ/СПИД и даже самые банальные порезы будут приводить к летальным исходам.
Выступая на конференции экспертов по инфекционным заболеваниям в Копенгагене, Чен сказала, что человечество вступает в «эру пост-антибиотиков».
Замена антибиотиков другими лекарствами может стать феноменально дорогостоящей и сложной задачей, к тому же неизвестно, будут ли способны новые лекарства, которые только начинают изобретать ученые, так же эффективно спасать от болезней, как антибиотики.
«Устойчивость к противомикробным препаратам растет в Европе и во всем мире. Среди пациентов, инфицированных некоторыми лекарственно-устойчивыми возбудителями, смертность возрастет примерно на 50 процентов» — предупредила глава ВОЗ.
Listis
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