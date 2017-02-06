Вирусы могут победить рак
http://www.neboley.com.ua - Добавил wapster в категорию Онкология
Специалисты подчеркивают, что существуют вирусы, наоборот, провоцирующие рак. Их не стоит путать с вирусами, инфицирующими раковые клетки, но не вызывающими тяжелые заболевания.
По мнению исследователей, вирусы, которые размножаются только в раковых клетках, можно модифицировать, создав из них лекарство. В немецком городе Гейдельберге сейчас проходит испытание с участием трех добровольцев с опухолями мозга, которым недавно ввели парвовирус. Ранее у данного вируса была обнаружена способность к вытеснению злокачественной опухоли мозга (глиобластомы).
На сегодняшний день известно, что добровольцы нормально перенесли внедрение вируса. А также то, что вирусы действуют независимо от лучевой или химиотерапии. Ученые продолжат изучение состояния пациентов и поиск новых вирусов, которые смогут побороть раковые опухоли.
24СМИ
Listis
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий