В крови человека нашли новое лекарство от ВИЧ

Компонент крови человека способен препятствовать размножению вируса иммунодефицита и может стать принципиально новым лекарством от опасного заболевания. Пептидная молекула, после незначительной модификации превращающаяся в эффективный антивирусный агент, была открыта специалистами Университета Ульма (Германия).По словам ученых, новое соединение действует на вирус иначе, чем современные антиретровирусные препараты. Предварительные данные свидетельствуют о том, что модифицированный пептид способен противостоять и лекарственно-устойчивым формам вируса.По мнению экспертов, исследование немецких ученых в настоящее время находится на начальной стадии, однако его предварительные результаты дают основания рассчитывать на создание в будущем нового класса препаратов для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Нужда в таких препаратах очень велика, поскольку из-за необычайно высокой изменчивости вируса современные антиретровирусные терапии могут вскоре утратить эффективность.