В крови человека нашли новое лекарство от ВИЧ
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По словам ученых, новое соединение действует на вирус иначе, чем современные антиретровирусные препараты. Предварительные данные свидетельствуют о том, что модифицированный пептид способен противостоять и лекарственно-устойчивым формам вируса.
По мнению экспертов, исследование немецких ученых в настоящее время находится на начальной стадии, однако его предварительные результаты дают основания рассчитывать на создание в будущем нового класса препаратов для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Нужда в таких препаратах очень велика, поскольку из-за необычайно высокой изменчивости вируса современные антиретровирусные терапии могут вскоре утратить эффективность.
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