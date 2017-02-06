В крови человека нашли новое лекарство от ВИЧ

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Компонент крови человека способен препятствовать размножению вируса иммунодефицита и может стать принципиально новым лекарством от опасного заболевания. Пептидная молекула, после незначительной модификации превращающаяся в эффективный антивирусный агент, была открыта специалистами Университета Ульма (Германия).

По словам ученых, новое соединение действует на вирус иначе, чем современные антиретровирусные препараты. Предварительные данные свидетельствуют о том, что модифицированный пептид способен противостоять и лекарственно-устойчивым формам вируса.

По мнению экспертов, исследование немецких ученых в настоящее время находится на начальной стадии, однако его предварительные результаты дают основания рассчитывать на создание в будущем нового класса препаратов для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Нужда в таких препаратах очень велика, поскольку из-за необычайно высокой изменчивости вируса современные антиретровирусные терапии могут вскоре утратить эффективность.
СМИ2
LentaInform
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