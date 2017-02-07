Мочегонные средства незначительно повышают риск переломов

Новое исследование показало, что Lasix и подобные мочегонные средства, применяемые при болезнях сердца, незначительно повышают риск переломов.Сердечная недостаточность тесно связана с развитием остеопороза и риском переломов, количество которых повышается в 6 раз, как показало одно из исследований. Во время использования мочегонных средств кальций выводится из организма мочеиспускании, что приводит к потере костной массы. Одно из крупных исследований определило взаимосвязь между использованием диуретиков и риском переломов у женщин в период менопаузы. Риск возрастал у женщин, принимающих препараты более трех лет.«Использование данные средств на протяжении короткого периода не приводило к росту числа переломов. Но длительное использование повышало риск незначительно», - сказала Лаура Д. Карбоне из Научного центра здоровья в Теннеси на основе исследования данных 135 000 женщин.Ученые изучили количество переломов у 3 411 участников, которые употребляли мочегонные средства на протяжении восьми лет. Они также проанализировали плотность костного минерала у 300 пациентов, принимающих диуретики, и у 9 124 участников контрольной группы.Существенные различия между группами в отношении плотности костного минерала не были обнаружены спустя три года. Также не нашлось разницы в количествах переломов, если мочегонные средства использовались менее трех лет. Более продолжительное использование диуретиков повышало риск переломов на 16%. У пациенток, страдающих сердечной недостаточностью, употребление мочегонных средств наоборот понизило риск переломов. Но исследователи связывают это с диетой и потреблением кальция.«У пациентов, принимающих мочегонные, действительно повышается риск переломов, но зависит это от состояния здоровья, а не от лекарств», - заявляет автор исследования. К тому же больные люди ведут себя более настороженно и менее активно, что может сокращать количество падений