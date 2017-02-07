Проблемы с сосудами глаз могут говорить о мозговых нарушениях

Повреждение сосудов в сетчатке глаза может сопровождаться нарушениями работы мозга, полагают американские исследователи из Калифорнийского университета.Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 511 женщин в возрасте 65 лет. В течение 10 лет за испытуемыми наблюдали медики. В результате чего было выявлено 39 случаев ретинопатии. При этом женщины с данным заболеванием демонстрировали более скромные показатели в ходе тестирования работы мозга, включая память и абстрактное мышление. Сканирование мозга также показало большее количество поврежденной ткани.Ретинопатия - частое осложнение гипертонической болезни, сахарного диабета и других системных заболеваний, выражающееся в сосудистых повреждениях сетчатки глаза, что в конечном итоге может привести к слепоте.Эксперты полагают, что проблемы с сосудами в глазах могут быть отражением сходных проблем в мозге, что грозит когнитивными нарушениями.