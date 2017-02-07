Педиатры рекомендуют держать детей подальше от батутов

Использование батута признано опасным. Сетка, металлические крепления этой «забавы» представляют угрозу не только детям, но и для взрослым. Американская академия педиатрии настоятельно рекомендует родителям не разрешать своим детям прыгать на батутах. Травматизм на батуте – явление, распространенное в большей степени среди детей. Многие дети получают травмы, прыгая на батутах даже под наблюдением одного из родителей или взрослого. В связи с этим в Американской академии педиатрии принято решение активно препятствовать использованию рекреационных батутов.Статистика травм, полученных на батутах заставляет задуматься:переломы и вывихи у детей до 5 лет – 48%;большинство травм (75%) происходят при прыжках одновременно нескольких и более человек на одном батуте;от 27% до 39% составляют травмы, последствия которых невозможно устранить полностью. Чаще всего это последствия неудачных попыток сделать сальто, в результате которого повреждается шейный отдел позвоночника.В настоящее время растет количество аттракционов с батутами. Эти объекты должны строго контролироваться. В связи с этим, в качестве выводов исследователи предлагают перевести батуты в разряд учебного оборудования для конкретных видов спорта, например, таких как гимнастика. И самое главное использование батута требует постоянного наблюдения тренера.