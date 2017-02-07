Педиатры рекомендуют держать детей подальше от батутов
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Статистика травм, полученных на батутах заставляет задуматься:
переломы и вывихи у детей до 5 лет – 48%;
большинство травм (75%) происходят при прыжках одновременно нескольких и более человек на одном батуте;
от 27% до 39% составляют травмы, последствия которых невозможно устранить полностью. Чаще всего это последствия неудачных попыток сделать сальто, в результате которого повреждается шейный отдел позвоночника.
В настоящее время растет количество аттракционов с батутами. Эти объекты должны строго контролироваться. В связи с этим, в качестве выводов исследователи предлагают перевести батуты в разряд учебного оборудования для конкретных видов спорта, например, таких как гимнастика. И самое главное использование батута требует постоянного наблюдения тренера.
Listis
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