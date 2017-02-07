Лекарства от простуды грозят инфарктом

Использование лекарств от простуды и гриппа в три раза увеличивает риск инфаркта. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Тайваня.Миллионы людей при первых симптомах простудных заболеваний или вируса гриппа бросаются в аптеки для покупки лекарств. Хотя эти препараты помогают иногда снизить ощущение дискомфорта, новое исследование предполагает, что безрецептурные обезболивающие средства приносят больше вреда, чем пользы. К примеру, прием ибупрофена и лекарств на его основе во время вспышек гриппа или инфекций грудной полости увеличивает риск развития инфаркта в целых три раза.Исследователи из National Taiwan University Hospital проанализировали информацию почти по 10 000 пациентам, которые попадали в больницы с инфарктами в течение 7 лет. Целью этого наблюдения было выяснить, оказывают ли какое-то воздействия на риск инфаркта лекарственные препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств. Ученые также следили за возникновения острых респираторных инфекций вроде гриппа и простуды. Результаты исследования показали, что использование пероральных обезболивающих средств во время респираторных инфекций в 3,4 раза повышает риск инфаркта.Если же пациентам давали эти препараты через капельницы в больнице, то риск инфаркта увеличивался аж в 7,2 раза. При этом у пациентов с данными инфекциями, которые не принимали лекарственные средства, риск инфаркта был повышен в 2,7 раза по сравнению с данными показателями у полностью здорового человека. И лишь при приеме данных лекарств в тот момент, когда в организме не было инфекций, вероятность инфаркта повышалась всего в полтора раза.Авторы исследования подчеркивают, что врачи должны особенно осторожно выписывать лекарства при лечении острых респираторных инфекций. Необходимо помнить о том, что иногда их выписка является неоправданной с точки зрения риска сердечно-сосудистых заболеваний.