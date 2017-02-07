Лекарство от самых стойких бактерий найдено, заверяют биологи

Ученые обнаружили новый способ сделать антибиотики эффективнее и, наконец, расправиться с супербактериями. Исследования показали: определенный подход позволяет буквально разорвать опасные патогены в клочья. Обычно антибиотики присоединяются к бактериям, чтобы убить их. Это похоже на ключ, вставляемый в скважину.Но если у бактерии развивается устойчивость, "ключ" перестает подходить. Однако один препарат - оритаванцин - обладает такой силой, что просто срывает "дверь" с петель. Это открытие сделали сотрудники Университетского колледжа Лондона. Ученые сравнивали эффект ванкомицина (мощный антибиотик из последней линии защиты) и оритаванцина (измененная версия ванкомицина) против кожных инфекций.Оказалось, что оритаванцин действовал в отношении стойких бактерий в 11000 раз сильнее, чем ванкомицин. Оритаванцину потребовалось 15 минут, чтобы убить бактерии. А ванкомицину - от 6 до 24 часов. По словам исследователей, молекулы оритаванцина очень хорошо прикрепляются друг к другу и формируют кластеры, которые проделывают в поверхности бактерии дыры, проникают в оболочку и буквально разрывают бактерию на части. Плюс, сами условия на поверхности бактерии способствуют активности антибиотика.