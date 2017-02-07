Ваша кровь теперь не нужна

Минздрав объяснил, почему из программы диспансеризации планируется исключить анализы мочи и крови: эти исследования «не имеют научных доказательств пользы и не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира». В пациентских организациях убеждены, что основная причина корректировки объема профилактических обследований — экономическая.Лишние анализыСокращение перечня обследований пациентов при прохождении диспансеризации предусмотрено новым проектом приказа Минздрава. «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». Авторы документа, который должен вступить в силу с 2018 года, планируют серьезно скорректировать перечень клинических обследований.В частности, из первого этапа диспансеризации, на котором выявляются риски того или иного заболевания, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет исключения новообразований органов брюшной полости, малого таза и аневризмы брюшной аорты и некоторые другие исследования. «Оптимизируется» и второй этап диспансеризаци. Например, из перечня исследований вычеркнуто определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе для пациентов, у которых на первом этапе обнаружилось повышение уровня глюкозы в крови.Как объяснили в Минздраве, анализы крови и мочи не будут проводиться «бессимптомным гражданам». «Данные анализы не имеют научных доказательств пользы и не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира. Они также отсутствуют в рекомендациях ВОЗ», — заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.При этом в Минздраве обещают, что в случае жалоб пациента или подозрений врача необходимые дополнительные обследования и анализы будут проведены. «В соответствии с пунктом 15 нового порядка при выявлении у пациента в процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, исследований (в том числе анализов крови и мочи) и мероприятий, не входящих в объем диспансеризации, они назначаются и выполняются с учетом положений порядков оказания медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания и стандартов медпомощи, а также клинических рекомендаций», — уточнил Бойцов.Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что Минздрав планирует сделать диспансеризацию более индивидуализированной, и программа медицинского обследования будет различаться не только в зависимости от пола и возраста пациента, но и от особенностей его здоровья.«Минздрав просто пытается сэкономить»Идею Минздрава раскритиковал директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов. По его мнению, это еще больше усугубит проблему позднего выявления опасных заболеваний среди россиян. «Как можно, отказавшись от анализов мочи и крови, выявить ранние признаки нарушений функций почек, печени, поджелудочной железы и так далее? Повышение уровня лейкоцитов в моче зачастую является единственным признаком туберкулеза мочеполовой системы на ранних стадиях, когда никаких других признаков нет. Убирая эти исследования, мы исключаем возможность своевременной диагностики опасных заболеваний. Не видя результатов лабораторных исследований, врач может выявить заболевание лишь на поздней стадии, когда его уже трудно или невозможно лечить», — заявил он.Как напомнил эксперт, два года назад Минздрав уже пересматривал перечень обследований при диспансеризации. Но тогда этот перечень был расширен, а сегодня все происходит наоборот. «При этом, в обоих случаях, авторы ссылаются на международный опыт. Не исключено, что сейчас министерство просто пытается сэкономить бюджетные средства на профилактической работе», — считает Гаврилов.«Затратная и малоэффективная технология»С сокращением диспансеризации согласен другой оппонент Минздрава, которого трудно заподозрить в симпатии к ведомству — зав. кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Павел Воробьев. По его словам, профилактические осмотры могут быть очень эффективны в группах риска, но, если проводить их всем подряд — затратная и малоэффективная технология. «А уж проведение лабораторных и инструментальных исследований в качестве скринига — выброшенные на ветер деньги», — уверен эксперт.«Вот обсуждается лейкоз, — привел пример Воробьев. — Хронический. Острый нельзя "поймать" обследованием: от начал заболевания до смерти всего месяц, за это время больной всегда попадает к врачу с симптомами. Частота каждого вида хронического лейкоза — примерно 1:100 000 населения. Их — основных — три штуки. Заболевание до манифестации (тут разные сроки) могут быть от многих лет до нескольких месяцев. Пусть проходит всего шесть месяцев. Значит в каждый конкретный месяц частота заболевания будет один на миллион жителей. Если анализ крови стоит 500 рублей, то чтобы выявить один случай лейкоза нужно затратить... 500 миллионов рублей. При тотальной проверке. Конечно, цифры могут меняться, есть еще заболевания, проявляющиеся анемией или повышенным РОЭ. Но все они крайне редки в общей здоровой популяции, не имеющих жалоб людей».То же самое и с анализом мочи: скринингом выявить патологию почек невозможно, утверждает Воробьев. «Аналогична проблема гепатитов: нет симптоматики — не выявить никакой патологии. Поверьте, через мои руки прошли, наверное, сотни тысяч больных: не бывает бессимптомных изменений биохимии. Поэтому основной упор должен делаться на работу врача с больным: тщательный сбор анамнеза и жалоб. И только когда появляются какие-то симптомы — назначать обследование. То есть, врач должен сформировать ту самую пресловутую группу риска, в которой и надо искать симптомы и признаки заболевания», — считает эксперт.«По нормам скрининга я не попадала ни в какие группы риска»Между тем, многочисленные проверки Росздравнадзора и соцопросы врачей показывают, что в большинстве медучреждений диспансеризация проводится формально, ради отчетности и получения финансовых средств. И плохие результаты анализов в такой ситуации могут хоть как-то насторожить медиков и заставить обратить более пристальное внимание на пришедшего на профосмотр пациента, настаивают в пациентских организациях.Как рассказала председатель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, недавно победившая рак молочной железы, обнаружить ее болезнь на первой стадии помог именно общий анализ крови. «Профилактика должна быть железная, — уверена Боровова. — По нормам скрининга я не попадала ни в какие группы риска: до двух лет кормила грудью пятерых детей, не сделала ни одного аборта. Рак застал меня в неожиданный момент, я чувствовала себя совершенно нормально и просто сдала кровь из пальца. В анализе обнаружилась повышенная СОЭ (скорость оседания эритроцитов), и тогда стали раскручивать этот клубок. Несмотря на первую стадию, это оказался очень агрессивный вид рака. Я получила 29 сеансов химеотерапии. И даже страшно подумать, что было бы, если бы не тот анализ крови».