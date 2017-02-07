Немецкие ученые выявили большие различия в реакции мужчин и женщин на стресс
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Мужчины и женщины выполняли одинаково изнуряющие задачи, однако, уровень гормона стресса кортизола повышался только у мужчин, но не у женщин. В ответ на рост кортизола у мужчин активировались зоны мозга, отвечающие за внимание, тогда как у женщин они оставались неактивированными.
При социальном стрессе у женщин повышался уровень гормона прогестерона, а у мужчин - тестостерона. Поскольку прогестерон важен для принадлежности к определенной группе, ученые увидели в его повышении проявление неуверенности у женщин.
Как оказалось, важную роль в борьбе стрессом играет самооценка, по-разному проявившаяся у испытуемых разного пола. Менее самоуверенные женщины показали активность в познавательных зонах головного мозга, то есть они были ориентированы прежде всего на выполнение задачи. У мужчин же, наоборот, активировались зоны, связанные с эмоциями и самоуважением.
Индивидуальное переживание стресса также выявило половые различия. При выполнении задач на производительность с социальной оценкой у женщин отмечена более субъективная реакция в сравнении с мужчинами. Женщины могли контролировать свои эмоции гораздо хуже.
СМИ2
LentaInform
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