Немецкие ученые выявили большие различия в реакции мужчин и женщин на стресс

Биологические различия полов были выявлены на всех этапах исследования немецких ученых. Ученые из университетской больницы Тюбингена (Германия) проанализировали половые различия в реакции на стрессовую ситуацию. Во-первых, испытуемые выполняли определенные задачи на расчет. Также они играли в виртуальный футбол, в ходе чего исследовалось воздействие фактора социальной изоляции. При заполнении анкеты у испытуемых определялась самооценка.Мужчины и женщины выполняли одинаково изнуряющие задачи, однако, уровень гормона стресса кортизола повышался только у мужчин, но не у женщин. В ответ на рост кортизола у мужчин активировались зоны мозга, отвечающие за внимание, тогда как у женщин они оставались неактивированными.При социальном стрессе у женщин повышался уровень гормона прогестерона, а у мужчин - тестостерона. Поскольку прогестерон важен для принадлежности к определенной группе, ученые увидели в его повышении проявление неуверенности у женщин.Как оказалось, важную роль в борьбе стрессом играет самооценка, по-разному проявившаяся у испытуемых разного пола. Менее самоуверенные женщины показали активность в познавательных зонах головного мозга, то есть они были ориентированы прежде всего на выполнение задачи. У мужчин же, наоборот, активировались зоны, связанные с эмоциями и самоуважением.Индивидуальное переживание стресса также выявило половые различия. При выполнении задач на производительность с социальной оценкой у женщин отмечена более субъективная реакция в сравнении с мужчинами. Женщины могли контролировать свои эмоции гораздо хуже.