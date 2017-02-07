Колеблющаяся острота зрения - первый признак астигматизма

Немецкие офтальмологи призывают следить за проблемами зрения с детского возраста.Патологическое изменение роговицы глаза (кератоконус) является распространенной симптоматикой, следствием которой становится существенное снижение остроты зрения. Вместо ровного покрытия глазного яблока у здорового человека при кератоконусе роговица приобретает кеглеобразный вид и истончается. Болезнь начинается обычно уже в подростковом возрасте, но до постановки правильного диагноза нередко проходит много времени.По словам офтальмолога из отделения глазных болезней Университетской больницы Фрайбурга (Германия) доктора Штефана Ланга, деформация роговицы ведет к колеблющейся остроте зрения. Вначале проявляется усиливающаяся близорукость, из-за чего больному приходится часто менять очки. При подозрении на астигматизм можно тщательно измерить роговицу глаза с помощью кератометрии. Вначале обычно обнаруживаются проблемы только в одном из глаз, но со временем оказываются пораженными оба органа зрения.Окулисты назначают страдающим астигматизмом специальные очки или контактные линзы для компенсации ухудшающейся остроты зрения. Чтобы остановить прогрессирование заболевания возможно применение ультрафиолетового облучения роговицы для ее усиления. В особо тяжелых случаях используют трансплантацию роговицы, однако, пересаженная ткань имеет ограниченный срок нормального функционирования.