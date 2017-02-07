Разминка на рабочем месте

В среднем на работе каждый человек проводит около 8 часов, а в некоторых случаях и гораздо больше. Если занимаемая должность вынуждает проводить большую часть рабочего времени не поднимаясь из кресла, то вы рискуете окончательно испортить своё здоровье. В сидячем положении нарушается работа лимфатической и кровеносной систем организма. Постоянное напряжение мышц плечевого пояса приводит к защемлению нервов. Из-за низкой двигательной активности возникает гиподинамия, что, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на тонус мышечных тканей. Стоит отметить, что сидячий режим работы также провоцирует возникновение остеохондроза и радикулита. Недостаток двигательной активности неприменно провоцирует увеличение веса, так как организм не получает достаточной физической нагрузки, а поступление калорий с пищей, как правило значительно превышает их расход. Именно поэтому в течение рабочего дня непременно нужно находить хоть немного времени, чтобы размяться.Маленькая разминка на работе, не отходя от своего рабочего места, поможет вам вернуть гибкость суставов и нормализовать кровообращение на весь день, расслабить мышцы, которые постоянно находятся в напряжении, и укрепить те, которые до этого были лишены нагрузок, поднять работоспособность и получить эмоциональную разрядку. Хорошо, если организация, на которую вы работаете, сможет предоставить вам тренажерный зал. Но, скорее всего, заниматься придется на своём рабочем месте.Разумеется, никто не будет требовать от вас чего-то из ряда вон выходящего: отжиматься на кулаках 100 раз или совершать забеги по вашему офису. Во-первых, потому что в душ вам удастся попасть нескоро, а до окончания рабочего дня еще много времени. Быстрых, размашистых движений совершать не надо – можете опрокинуть кипу бумаг, задеть любимую кружку соседа или его самого – проблем потом не оберешься. И, разумеется, после длительного нахождения на одном и том же месте вы не будете готовы к серьезной нагрузке.Проводите разминку на работе в одно и то же время дня – так ваш организм скорее привыкнет и будет меньше уставать. Лучшим будет проводить разминку каждые 2 часа по несколько минут, но не перестарайтесь. Отлично, если при этом будете проветривать помещение, ведь офисные кондиционеры постоянно поддерживают определенную температуру и влажность, а глоток свежего воздуха можно найти только на улице.Попробуйте распределить время так, чтобы уделить внимание всем частям тела, начиная с головы и заканчивая кончиками пальцев на ногах. Не забывайте проводить разминку и для глаз – они также устают, если постоянно смотреть на экран компьютера. Закройте глаза и поводите ими вверх-вниз, по диагонали. Эти упражнения можно делать и с открытыми глазами.Разомните суставы ног, рук и шеи при помощи вращений их по часовой стрелке и против нее. Поделайте наклоны головы, попробуйте достать подбородком до грудной клетки, поднимайте и опускайте плечи — это хорошо влияет на мышцы шеи. Сведите руки за спиной и сделайте пару наклонов. Не забудьте и про ноги – сгибайте и разгибайте их.Благодаря разминке вы ощутите прилив сил, и это повысит результативность вашей дальнейшей работы.