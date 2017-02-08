К психическим расстройствам приводит сбой биологических часов

Причиной развития маниакально-депрессивного психоза и других психических заболеваний может быть неправильная работа биологических часов организма. К таким выводам пришли американские ученые в результате наблюдения за мышами с дефектом гена, регулирующего ежедневную смену биологических ритмов.«Ген биологических часов», который был поврежден у подопытных животных, в норме отвечает за ежедневную активизацию и подавление целого ряда внутриклеточных процессов, а также принимает участие в управлении циклом «сон-бодрствование». Считается, что в организме человека этот ген выполняет аналогичную роль.Наблюдая за мышами с дефектным геном, ученые пришли к выводу, что эти животные отличаются от своих обычных собратьев гиперактивностью и ярко выраженными маниакальными тенденциями в поведении. В частности, мыши-мутанты совершали значительно больше движений за единицу времени, выделялись повышенной склонностью к освоению незнакомых помещений и лабиринтов и были значительно менее пугливы.Кроме того, генетическая мутация повышала склонность животных к наркотической зависимости: получив доступ к кокаину, мыши с дефектным геном пробовали наркотик значительно чаще, чем обычные грызуны.Ученым удалось нормализовать поведение мышей инъекциями с ДНК нормального гена в мозг животных. Однако, предупреждают ученые, использовать такие методики для лечения людей в ближайшее время не представляется возможным. В то же время генетические манипуляции с биологическими моделями могут помочь найти новые мишени для медикаментозного лечения психических расстройств.Механизм влияния дефекта гена биологических часов на развитие психических расстройств до конца не ясен. Исследователи предполагают, что мутации этого гена приводят к нарушению выработки нейромедиатора допамина в головном мозге.