Мигрень будут лечить высокими технологиями

Много лет лучшие умы от медицины бились над разработками эффективных лекарств, которые могли бы купировать приступ мигрени. И вот в Великобритании найден эффективный метод лечения этого недуга.На медицинской научной конференции в Лондоне был представлен аппарат для лечения головных болей, прошедший испытания в ряде крупных английских городов. Новый целительный прибор – это небольшое устройство размером и весом с портативное радио. Его стоимость составляет около ?500.Принцип действия прибора основан на следующем. Как только человек чувствует нарастающую головную боль, необходимо направить аппарат на затылочную часть головы и нажать кнопку. В этот момент краткий магнитный импульс поступает в головной мозг. По утверждениям изобретателей, он устраняет мигрень в начальной стадии ее формирования.По данным исследований, три месяца лечения с устройством полностью устранили или сократили головные боли у 73% пациентов. В то же время 63% участников эксперимента сообщили не только о решении проблем с мигренью, но и избавились от таких симптомов, как: головокружение, тошнота, проблемы с памятью и гиперчувствительность к свету и шуму.Поиск новых методов лечения продолжается в связи с тем, что традиционные болеутоляющие вызывают головные боли.