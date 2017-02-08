Мигрень будут лечить высокими технологиями
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На медицинской научной конференции в Лондоне был представлен аппарат для лечения головных болей, прошедший испытания в ряде крупных английских городов. Новый целительный прибор – это небольшое устройство размером и весом с портативное радио. Его стоимость составляет около ?500.
Принцип действия прибора основан на следующем. Как только человек чувствует нарастающую головную боль, необходимо направить аппарат на затылочную часть головы и нажать кнопку. В этот момент краткий магнитный импульс поступает в головной мозг. По утверждениям изобретателей, он устраняет мигрень в начальной стадии ее формирования.
По данным исследований, три месяца лечения с устройством полностью устранили или сократили головные боли у 73% пациентов. В то же время 63% участников эксперимента сообщили не только о решении проблем с мигренью, но и избавились от таких симптомов, как: головокружение, тошнота, проблемы с памятью и гиперчувствительность к свету и шуму.
Поиск новых методов лечения продолжается в связи с тем, что традиционные болеутоляющие вызывают головные боли.
Listis
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LentaInform
24СМИ
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