Раскрыта тайна мужского бесплодия

Причиной мужского бесплодия может быть отсутствие в организме всего одного вида белка. Он необходим для активации яйцеклетки в момент взаимодействия с ней сперматозоидов.Исследователи из Института молекулярной и экспериментальной медицины обнаружили, что во время процесса оплодотворения сперма передает в яйцеклетку жизненно важный белок, получивший название PLC–Зета (PLCz). Этот белок активирует яйцо, инициируя биологические процессы раннего эмбрионального развития. Другими словами, ввод белка является своего рода «толчком» для начала процесса взаимодействия яйцеклетки и сперматозоида.Хорошая новость в том, что инъекционного ввода этого белка достаточно для резкого увеличения шансов женщины забеременеть и обеспечения нормального развития плода. Также обнаружено, что поврежденный PLCz белок, являющийся причиной некоторых видов мужского бесплодия, подлежит лечению и вновь обретает способность активации яйцеклетки.Восстановленная активная форма человеческой спермы, в состав которой входит PLCz белок, была получена в лаборатории. По мнению ученых, в их лабораторной пробирке находится «абсолютно критическая точка, в которой начинается жизнь».