Как избавиться от аллергии на солнце

Если пролежав целый день на солнце, вы получили вместо золотистого загара покраснения и зуд, не спешите расстраиваться. Это всего лишь фотодерматоз, или, проще сказать, «солнечная аллергия».На самом деле солнце само по себе не вызывает аллергии. Это всего лишь фактор, который провоцирует накопление аллергенов у людей, страдающих заболеваниями внутренних органов. У людей, у которых нет проблем со здоровьем, не может быть такой аллергии. Поэтому стоит задуматься, что же все таки вас беспокоит или же обратиться за помощью к врачу.В первую очередь стоит проверить почки, печень, надпочечники. Еще одной причиной может стать реакция организма на прием каких-то препаратов, что в купе с солнечным облучением дало аллергию.Если же у вас нет проблем со здоровьем, придерживайтесь следующих правил.1. На пляже не пользуйтесь духами и кремами. Спирт, который в них содержится, может спровоцировать ожог, а отдушки – аллергию.2. Причем даже солнцезащитные кремы на жировой основе также могут спровоцировать аллергию.3. Солнце стимулирует выработку кожного сала, а косметические масла забивают поры, из-за чего на коже появляются гнойнички. Так что лучше выбирать солнце­защитные гели на водорастворимой основе.