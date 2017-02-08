Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые

Исследователи из Академии Або проанализировали данные 878 мужчин и 1789 женщин. Специалисты установили: и мужчины, и женщины, как правило, выбирают сексуальных партнеров в своей возрастной группе. Мужчин с возрастом более взрослые женщины начинают интересовать все больше.Предыдущие исследования показали, что даже пожилые мужчины отдают предпочтение молодым женщинам. Однако ученые говорят: это не совсем так. В целом у мужчин возрастные "рамки" при выборе сексуальных партнерш оказались шире, чем у женщин. Представительницы прекрасного пола в основном предпочитали мужчин, которые были немного старше.Специалисты пришли к выводу, что большинство людей занимаются сексом с партнерами своего возраста. Кстати, согласно данным другого исследования, проведенного сотрудниками Университета Миннесоты, с возрастом секс становится только лучше благодаря опыту. Пожилых людей больше волнует качество секса, а не его количество, что положительно влияет на их интимную жизнь.